Криминал 02 января 2024, 12:10 Появилось видео задержания избивших участников СВО мигрантов СК показал видео задержания мигрантов, избивших участников СВО в Челябинске

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Силовики задержали иностранных граждан, которые избили участников специальной операции в Челябинске в новогоднюю ночь. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Челябинской области.

На опубликованных кадрах видно, как правоохранители выломали дверь в жилье подозреваемых, после чего задержали их.

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В пресс-службе ведомства уточнили, что конфликт произошел в ночь на 1 января. Пятеро нетрезвых иностранцев оскорбили женщину, ожидающие приезда такси на улице военные сделали им замечание, после чего завязалась потасовка. Один из демобилизованных военнослужащих получил травму глаза.

СК завел дело по статье «Хулиганство», в ближайшее время суд изберет им меру пресечения, уточнил RT.

Ранее пожилой мигрант напал на ученика восьмого класса в Санкт-Петербурге. В ходе конфликта подросток получил ранение ноги.