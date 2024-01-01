Криминал 01 января 2024, 21:50 Пьяные мигранты избили бойцов СВО в Челябинске Челябинское управление СК задержало напавших на бойцов СВО мигрантов РИА «Новости»

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Правоохранители Челябинска задержали троих подозреваемых в нападении на участников специальной военной операции. Один из них — несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Пр данным ведомства, конфликт произошел в новогоднюю ночь в Советском районе Челябинска. Несколько демобилизованных из зоны специальной военной операции бойцов вместе со своими женами ждали такси. К ним подошли пятеро пьяных иностранцев.

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Как рассказал в комментарии RT руководитель проекта «Трезвые дворы» Александр Воложанин, мигранты начали оскорблять одну из женщин. Когда им сделали замечание, иностранцы начали бить военных палками, пинать ногами и распылять в лицо из баллончиков. В результате один из бойцов получил травму глаза.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве и начали поиски подозреваемых.

Напавших на бойцов мигрантов оперативно задержали. У них обнаружили у орудия преступления. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение в хулиганстве и направят в суд ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что число особо тяжких преступлений среди мигрантов в 2023 году выросло.