07 декабря 2023, 21:46
Мигрант с ножом стал угрожать прохожим в Москве
Источник «360»: мигрант с ножом угрожает прохожим в центре Москвы
Уроженец Узбекистана начал угрожать прохожим в Москве. Очевидцы вызвали полицию. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Ходит гражданин Узбекистана в спецодежде, в кармане нож и грозит всех порезать», — сообщил источник.
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Он уточнил, что это происходит на Бутырской улице.
Ранее в Санкт-Петербурге пожилой мигрант напал на школьника. В ходе конфликта 62-летний мужчина из Центральной Азии поранил ногу ученику восьмого класса. Полиция задержала нападавшего.
На прошлой неделе три уроженца Таджикистана избили двух студентов в общежитии Тихоокеанского государственного университета Хабаровска.
Чтобы найти нападавших, полицейские провели рейд в общежитии университета. Они опросили 27 иностранных студентов и выявили трех участников драки. Молодых людей задержали. Против них возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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