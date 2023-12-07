Происшествия 07 декабря 2023, 21:46 Мигрант с ножом стал угрожать прохожим в Москве Источник «360»: мигрант с ножом угрожает прохожим в центре Москвы Freepik

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Уроженец Узбекистана начал угрожать прохожим в Москве. Очевидцы вызвали полицию. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Ходит гражданин Узбекистана в спецодежде, в кармане нож и грозит всех порезать», — сообщил источник.

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Он уточнил, что это происходит на Бутырской улице.

Ранее в Санкт-Петербурге пожилой мигрант напал на школьника. В ходе конфликта 62-летний мужчина из Центральной Азии поранил ногу ученику восьмого класса. Полиция задержала нападавшего.

На прошлой неделе три уроженца Таджикистана избили двух студентов в общежитии Тихоокеанского государственного университета Хабаровска.

Чтобы найти нападавших, полицейские провели рейд в общежитии университета. Они опросили 27 иностранных студентов и выявили трех участников драки. Молодых людей задержали. Против них возбуждено уголовное дело о хулиганстве.