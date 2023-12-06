Криминал 06 декабря 2023, 14:02 Избившие студентов в общежитии Хабаровска мигранты подпали под уголовное дело Силовики провели рейд в общежитии Хабаровска после избиения студентов мигрантами

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Уголовное дело о хулиганстве возбудили следователи в отношении трех уроженцев Таджикистана избивших студентов в общежитии Тихоокеанского государственного университета Хабаровска. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По версии следствия, конфликт произошел в начале прошлой недели, когда приехавшие на учебу молодые люди из Таджикистана нарушили общественный порядок и избили двух студентов.

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Следователи вместе с сотрудниками Управления ФСБ, МВД и при поддержке ОМОН «Амурский» Росгвардии провели рейд с обысками в общежитии. В ходе процессуальных действий они опросили 27 иностранцев и выявили трех участников потасовки. Молодых людей задержали. Сейчас решается вопрос об их аресте.

В рамках возбужденного уголовного дела правоохранители оценят законность пребывания иностранцев в России.

В минувший понедельник, 4 декабря, полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области провела обыски на предприятиях и складах компании, незаконно бравшей на работу иностранцев. По версии следствия, подрядчик под видом оказания консультации оформлял мигрантам поддельные документы и разрешения на работу.