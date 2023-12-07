Происшествия 07 декабря 2023, 19:00 Пожилой мигрант напал на ученика восьмого класса в Петербурге

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В Красносельском районе Петербурга правоохранители задержали 62-летнего мужчину, который напал на ученика восьмого класса, поранив ему ногу. Об этом написал сайт «Петроград».

Как уточнили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по городу, злоумышленник приехал в Петербург из Центральной Азии. Предполагается, что он совершил нападение на школьника после конфликта во дворе дома.

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Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».