07 декабря 2023, 19:00
Пожилой мигрант напал на ученика восьмого класса в Петербурге
В Красносельском районе Петербурга правоохранители задержали 62-летнего мужчину, который напал на ученика восьмого класса, поранив ему ногу. Об этом написал сайт «Петроград».
Как уточнили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по городу, злоумышленник приехал в Петербург из Центральной Азии. Предполагается, что он совершил нападение на школьника после конфликта во дворе дома.
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Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Санкт-Петербург
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