Происшествия 08 апреля 2024, 17:49 МИД заявил о вине стран Запада в атаках на Запорожскую АЭС МИД назвал удары по Запорожской АЭС ядерным террором Украины РИА «Новости»

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Вина за массированные атаки украинских боевиков по Запорожской атомной электростанции лежит на странах Запада, которые предоставляют киевскому режиму вооружения, разведывательные данные и финансы, а также прикрывают украинские преступления. На это указали в официальном заявлении Министерства иностранных дел России после серии ударов по электростанции.

В ведомстве напомнили, что в минувшее воскресенье, 7 апреля, под ударами оказались энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовая для работников АЭС, а также район грузового порта. Ранения различной степени тяжести получили три человека.

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«Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора. Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь, МАГАТЭ, — лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты», — подчеркнули в МИД.

Дипломаты призвали генерального директора международного агентства Рафаэля Гросси к публичной и честной реакции на удары по станции. Авторы заявления подчеркнули, что все, кто замалчивает преступления украинских властей, становятся их пособниками.

В МИД заметили, что причастных к атакам на российские ядерные объекты ждет наказание, а попытки скрыться на подконтрольной киевскому режиму территории после завершения специальной военной операции их не спасут.

Эксперты МАГАТЭ после воскресного удара украинского дрона по куполу шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции выпустили заявление, в котором отметили, что угрозы ядерной безопасности нет. При этом они отметили большой риск полного разрушения защиты реактора, если такие удары продолжатся.

Еще один украинский беспилотник над шестым энергоблоком Запорожской АЭС сбили в понедельник, 8 апреля. В пресс-службе станции заявили, обломки дрона упали на купол, но сильных повреждений не причинили.