Важное 08 апреля 2024, 14:47 Украинский дрон-камикадзе сбили над Запорожской АЭС Обломки сбитого украинского дрона-камикадзе упали на 6-й энергоблок ЗАЭС РИА «Новости»

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Над Запорожской атомной электростанцией сбили украинский дрон-камикадзе. Обломки упали на крышу одного из энергоблоков. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

«Попытки обстрелов Запорожской со стороны ВСУ продолжаются. Сегодня над станцией был сбит дрон-камикадзе», — указали представители станции.

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Беспилотник Вооруженных сил Украины рухнул на крышу шестого энергоблока. В пресс-службе уточнили, что угрозы для нарушения безопасности Запорожской АЭС нет.

На станции выразили сожаление, что, несмотря на все призывы к ВСУ о прекращении террористических актов, обстрелы объекта продолжаются. Это может повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС, добавили в пресс-службе.

Накануне украинские боевики также пытались атаковать энергообъект. ВСУ ударили по станции двумя беспилотниками. Атака была нацелена на шестой блок. Один из дронов сбили. В Росатоме сообщили, что в результате удара пострадали три сотрудника станции. Делегаты МАГАТЭ видели атаку ВСУ и зафиксировали все последствия прилетов.