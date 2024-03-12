12 марта 2024, 13:25
Самолет загорелся над аэродромом в Иванове
Очевидцы увидели загоревшийся самолет над аэродромом в Иванове
В Иванове над аэродромом загорелся самолет. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.
По информации Telegram-канала Baza, ЧП произошло в районе Пустошь-бор. Местные жители увидели густой черный дым в разных частях города.
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Telegram-канал Shot уточнил, что Ил-76 совершил аварийную посадку в поле рядом с деревней Подталицы, не дотянув около двух километров до Северного аэродрома. Пилот судна увел его в сторону от жилых домов, к месту жесткой посадки едут экстренные службы.
По данным Telegram-канала «112», на борту самолета находились до 10 человек.
В пресс-службе аэропорта Иваново «360» сообщили, что во вторник никаких вылетов из воздушной гавани не было.
Самолеты
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