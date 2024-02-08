Криминал 08 февраля 2024, 18:54 Правоохранители задержали 15 участников запрещенной секты в Нижегородской области

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Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность секты «Свидетели Иеговы»* в Нижегородской области и задержали 15 ее участников. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Telegram-канал «Оперативные сводки».

По предварительной информации, правоохранители провели обыски в квартирах участников организации в городах Шахунья и Городец и в поселке городского типа Вахтан.

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Отмечается, что против задержанных возбудили уголовное дело.

* Запрещенная в России экстремистская организация