08 февраля 2024, 18:54
Правоохранители задержали 15 участников запрещенной секты в Нижегородской области
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность секты «Свидетели Иеговы»* в Нижегородской области и задержали 15 ее участников. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Telegram-канал «Оперативные сводки».
По предварительной информации, правоохранители провели обыски в квартирах участников организации в городах Шахунья и Городец и в поселке городского типа Вахтан.
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Отмечается, что против задержанных возбудили уголовное дело.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Уголовное дело
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