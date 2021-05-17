Мертвых тюленей вновь обнаружили на берегу Каспия в Дагестане. Видео

На берегу Каспийского моря в Дагестане уже в третий раз за последние полгода обнаружили мертвых тюленей. Трупы краснокнижных животных нашли на побережье в Дербенте, сообщили ТАСС в республиканском Минприроды.

Видео с мертвыми тюленями появились в соцсетях. Можно заметить, что на теле нерп нет внешних повреждений. В начале месяца на побережье Каспийского моря в Дагестане уже находили более 170 погибших тюленей. А с начала декабря 2020 года там же были найдены более 300 мертвых каспийских тюленей.

В Минприроды Дагестана сообщили, что зафиксировали гибель животных и направили материалы в Росприроднадзор для дальнейшего выяснения причин произошедшего.

Вероятной причиной массовой гибели тюленей на Каспии ранее назвали попадание животных в рыболовные сети. Предположительно, с большей части погибших нерп сняли шкурки и сбросили в море, после чего их вынесло на берег. Почти все эти особи были молодыми, возраст животных составлял около двух лет, сообщали в Минприроды РФ.

Эти тюлени являются единственными млекопитающими, которые обитают в Каспии. В прошлом году каспийского тюленя занесли в Красную книгу России.