Минприроды назвало вероятную причину гибели тюленей на Каспии

Попадание краснокнижного каспийского нерпа (тюленя) в рыболовные сети рассматривают как возможную причину гибели этих особей. По последним данным, погибли 170 животных.

В пресс-службе Минприроды РФ ТАСС рассказали, что 170 погибших тюленей найдены на нескольких десятках километров берега. Почти все из погибших (90%) — это молодые особи. Длина тела — около 60–80 сантиметров. Животным было около двух лет.

«С огромной вероятностью причиной гибели стало попадание в рыболовные тралы. После чего с большей части погибших сняли шкурки, сбросили в море, а дальше их вынесло на берег», — заявили в ведомстве.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Дагестан начало процессуальную проверку. Также местная прокуратура проводит проверку сообщений СМИ о массовой гибели тюленей.

За ситуацией лично следит министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«Вопиющая ситуация. Под угрозу поставлена популяция редких животных. Почему? Потому что кто-то кильку ловит на пути их миграции, а потом пытается скрыть следы браконьерством!» — сказал он. Его процитировал «Интерфакс».

О том, что более 150 погибших нерп нашли на побережье Каспийского моря, стало известно 6 мая. Каспийские тюлени занесены в Красную книгу России. Международный союз охраны природы дал им статус вида, находящегося под угрозой исчезновения.