Происшествия 19 апреля 2024, 04:29 Меликов призвал не подогревать ситуацию с задержанием чеченского чиновника на дагестанском КПП Меликов: не нужно давать почву для провокаций после инцидента на КПП «Герзель» РИА «Новости»

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Нельзя давать почву для провокаций и информационно подогревать ситуацию с арестом на КПП «Герзель» чеченского министра Алихана Цакаева. Такое заявление в Telegram-канале сделал глава Дагестана Сергей Меликов.

«Мы не должны давать ему почву для провокаций, поэтому призываю всех участников процесса предоставить дело правоохранительным органам и перестать информационно „подогревать“ ситуацию», — написал глава региона.

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Меликов выразил уверенность, что произошедшему дадут объективную оценку.

Главу МЧС Чечни Алихана Цакаева жестко задержали в Дагестане на КПП «Герзель». Несколько сотрудников дагестанской полиции остановили черный внедорожник, вывели министра из машины и положили его на асфальт.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал задержание «постыдной провокацией» со стороны дагестанских силовиков. Он заявил, что Цакаева остановили без причины.