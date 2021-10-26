Медведь напал на сборщика шишек в лесу Приморья

В Приморском крае медведь напал на сборщика шишек в лесу и повредил ему лицо. Мужчина попал в больницу с рваными ранами, сообщила пресс-служба правительства Приморского края агентству «Интерфакс».

Встреча пострадавшего с диким животным произошла 24 октября. На прогулке он был не один, а с двумя товарищами, которые тоже вышли собирать кедровые орехи.

Сразу после нападения мужчину доставили в реанимацию, но сейчас уже перевели в стационарное отделение травматологии, он находится в стабильном состоянии.

По факту случившегося решила провести проверку местная госохотинспекция. Специалисты изучат участок, на котором произошел инцидент, после чего примут решение, стоит ли предпринимать какие-либо действия.

«По результатам проверки будет принято решение, как поступить с этим медведем дальше. Зачастую животные просто уходят с территории и дальнейшей опасности не представляют», — прокомментировал первый замминистр лесного и охотничьего хозяйства Александр Суровый.

Медведи довольно часто нападают на людей в лесу, «360» писал о многих таких случаях. Так, недавно медведь нападал на двух мужчин в Тюменской области, а чуть раньше животное покусало жителя Магадана на горнолыжном склоне.