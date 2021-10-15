Медведь покусал жителя Магадана на горнолыжном склоне
Покусанный медведем житель Магадана рассказал, как это произошло
Жителя Магадана покусал молодой медведь. Пострадавший рассказал РИА «Новости», как это произошло.
Поначалу мужчина думал, что медведь просто играет с ним, а потом ему пришлось обороняться. По словам магаданца, ему повезло, что рядом был большой кусок дерева — его он и разбил о голову медведя, после чего тот убежал.
14 октября газета «Магаданская правда» уже писала о мужчине, которого покусал медведь. Тогда о происшествии сообщил очевидец.
«Мы ехали с рыбалки со стороны Армани и не доезжая до Снегорки увидели на обочине парня с ногами в крови. На другой стороне дороги машина, рядом с парнем люди. Мы думали, что его сбили. Нет. Он и его друг гуляли по дороге, и на них напал медведь. Друг успел убежать и вызвать помощь. А парня за ногу серьезно покусали», — передал события их свидетель.
Об этих же медведях изданию позже рассказал инспектор департамента Юрий Бондаренко. Он уточнил, что медведь был молодой, еще почти медвежонок, и весил не более 80 килограммов. Сейчас в этом районе работает полиция — патрулирует территорию. Бондаренко уточнил, что в курсе прогулок именно этих двух животных около дороги, их уже не раз отпугивали. Они привыкли жить рядом с людьми, потому что те их подкармливают.