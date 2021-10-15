Медведь покусал жителя Магадана на горнолыжном склоне

Жителя Магадана покусал молодой медведь. Пострадавший рассказал РИА «Новости», как это произошло.

Поначалу мужчина думал, что медведь просто играет с ним, а потом ему пришлось обороняться. По словам магаданца, ему повезло, что рядом был большой кусок дерева — его он и разбил о голову медведя, после чего тот убежал.

14 октября газета «Магаданская правда» уже писала о мужчине, которого покусал медведь. Тогда о происшествии сообщил очевидец.

«Мы ехали с рыбалки со стороны Армани и не доезжая до Снегорки увидели на обочине парня с ногами в крови. На другой стороне дороги машина, рядом с парнем люди. Мы думали, что его сбили. Нет. Он и его друг гуляли по дороге, и на них напал медведь. Друг успел убежать и вызвать помощь. А парня за ногу серьезно покусали», — передал события их свидетель.

Об этих же медведях изданию позже рассказал инспектор департамента Юрий Бондаренко. Он уточнил, что медведь был молодой, еще почти медвежонок, и весил не более 80 килограммов. Сейчас в этом районе работает полиция — патрулирует территорию. Бондаренко уточнил, что в курсе прогулок именно этих двух животных около дороги, их уже не раз отпугивали. Они привыкли жить рядом с людьми, потому что те их подкармливают.