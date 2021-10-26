Выплаты ветеранам, повышение пенсий и отдых в Таиланде. Какие изменения принесет ноябрь

В ноябре россиян ждут новые льготы и финансовая помощь для малого бизнеса. С начала месяца возобновятся полеты на популярные курорты Таиланда. А стоимость крупы вырастет.

Доплаты врачам

С 1 ноября медицинские работники в ряде регионов получат дополнительные выплаты. В Волгоградской области медработникам будут выделять 200 рублей за одного вакцинированного. Такую же стимулирующую меру приняли в Липецкой области, написал Life.

Медики в Мурманской области получают большую сумму. Это связано с тем, что выплаты увеличиваются на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера.

Окончание выплат семьям

1 ноября 2021 года заканчивается срок обращения за единовременной выплатой семьям, у которых есть дети. В соответствии с указом президента России с 2 августа родители могли получить 10 тысяч рублей, чтобы подготовить школьников к учебному году.

Родители имеют право подать заявление до 31 октября и указать реквизиты лицевого счета в банке.

Увеличение пенсии

В ноябре некоторых пожилых россиян ждет повышенная пенсия, написала «Российская газета». Те, кому в октябре исполнилось 80 лет, получат увеличенную страховую выплату по старости. Размер выплаты составляет 6044,48 рубля, но в ноябре пенсия будет составлять 12 088, 96 рубля.

Повышение пенсии ожидает бывших летчиков и шахтеров. Выплаты этим категориям пересматривают каждые три месяца.

Выплаты ветеранам

В ноябре выплаты по 50 тысяч рублей получат ветераны, которых наградили медалями «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», написала «Российская газета».

Пенсионерам выплатят деньги одновременно с пенсией. В соответствии с указом президента средства получат ветераны, проживающие на территории России, Литвы, Латвии и Эстонии, Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья.

Помощь бизнесу

Правительство подготовило поддержку для малого бизнеса и социально ориентированных НКО, которые больше всего пострадали от ограничительных мер из-за коронавируса. Она включает в себя выделение единовременной выплаты в виде гранта. Заявку можно подать с 1 ноября, а выплаты начнутся через две недели, сообщило РИА «Новости».

Общий объем поддержки составляет 38,5 миллиарда рублей, а сумма гранта будет рассчитываться исходя из одного МРОТ на каждого занятого.

Повышение цен на крупы

В ноябре россиян ожидает повышенная цена на несколько видов круп. Основное повышение стоимости коснется гречки, а цена за рис увеличится минимально.

Это связано с тем, что урожай гречки в Алтайском крае был плохого качества. До этого производителям удавалось амортизировать рост стоимости круп за счет прибыли 2020 года.

Новые авиапути

С 9 ноября Россия откроет полеты в еще девять стран. Два раза в неделю самолеты из Москвы будут летать на Багамские острова, три рейса в неделю из Москвы в Тегеран, а из Сочи в Тегеран появится один рейс.

В ноябре также появятся маршруты в Нидерланды. Из столицы будут летать самолеты в Амстердам и Эйндховен. Из Санкт-Петербурга, Жуковского, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи также будут летать два самолета в неделю в Амстердам.

Россияне также смогут с 9 ноября слетать на популярные курорты в Таиланде. В неделю будут осуществляться два рейса в Бангкок и на Пхукет.

А с 1 ноября запустится прямой рейс между Владикавказом и Стамбулом. Полеты из двух городов будут осуществляться по понедельникам и средам, написал ТАСС.