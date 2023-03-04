Эксклюзив 04 марта 2023, 08:23 Три человека могут находиться под завалами после обрушения лесов на стройке в Москве Источник «360»: три человека могут находиться под завалами после ЧП на стройке в Москве РИА «Новости»

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После обрушения строительных лесов на объекте на западе Москвы под завалами могут находиться три человека, сообщил источник «360». Площадь обрушения, по предварительным данным, составила 300 квадратных метров.

Леса рухнули во время работ по заливке опалубки между вторым и третьим ярусом, уточнил собеседник «360». На месте работают правоохранители, прибыла скорая помощь. Создан оперштаб.

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По предварительным данным, во время ЧП погиб один человек. Официально эту информацию пока не подтвердили. Все обстоятельства и подробности происшествия уточняются.

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