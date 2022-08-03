МЧС сообщило о росте числа пострадавших при пожаре на складе Ozon в Истре

При пожаре на складе Ozon в селе Петровское городского округа Истра пострадали 11 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что двух человек врачи забрали в больницу. Остальным медики оказали помощь на месте.

«Всего пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, девятерым помощь оказали амбулаторно», — заявили в пресс-службе.

Ранее источник «360» сообщал о шести пострадавших, из которых трое — сотрудники склада. Собеседник уточнил, что одного человека врачи забрали в больницу.

Пожар на складе компании Ozon начался после полудня в среду. Пламя охватило более 35 тысяч квадратных метров. Из-за высокой температуры обрушились крыша и часть стены. Из помещения вывели более тысячи человек.

Тушением пожара занимаются 96 человек и 30 единиц техники. Также к борьбе с огнем привлекли два вертолета Ка-32.