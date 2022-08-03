Вертолеты Ка-32 отправили для тушения пожара на складе Ozon в Подмосковье

К тушению пожара на складе Ozon в селе Петровское городского округа Истра привлекли два вертолета Ка-32. Как сообщили «360» в пресс-службе подмосковного главка МЧС, работающую на месте группировку пожарных увеличили.

В ведомстве подчеркнули, что тушение пожара осложнила конструкция здания, а также высокая температурная нагрузка.

Из-за того, что в помещении рухнула кровля, туда поступили дополнительные потоки кислорода, которые раздули пламя и позволили ему быстро распространиться на большую площадь. По последним данным, огонь охватил 35 тысяч квадратных метров.

Кроме того, что рухнула крыша, также произошло обрушение части стены. Из помещения эвакуировали более тысячи сотрудников склада.