Число пострадавших при пожаре на складе Оzоn в Истре выросло до шести

При пожаре на складе Ozon в Истре пострадали шесть человек, сообщил источник «360». По его данным, трое пострадавших являются сотрудниками склада.

«Из них одного госпитализировали, двоих осматривают бригады скорой помощи. Проводится тушение по рангу № 3», — добавил собеседник «360».

Ранее было известно о трех пострадавших. Для ликвидации возгорания на складе задействовали два вертолета. В здании обрушились кровля и часть стены.

Сообщение о пожаре на складе в селе Петровское поступило спасателям в 12:33. В настоящее время площадь горения составляет 35 тысяч квадратных метров, уточнили в ведомстве. С огнем борются 96 человек и 30 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.