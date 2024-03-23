Здоровье 23 марта 2024, 20:46 Минздрав Подмосковья назвал число пострадавших в Crocus City Hall Минздрав Подмосковья: при теракте в Crocus City Hall пострадали 140 человек РИА «Новости»

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В результате теракта в Crocus City Hall пострадали 140 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, на данный момент госпитализированы 105 пострадавших, трое выписаны, а 32 получают помощь в амбулаторном режиме.

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Девяносто три человека, пострадавших при теракте, находятся в больницах Москвы, указали в сообщении.

Соответствующий список опубликовали на сайте министерства.

Врачи Химкинской областной больницы оказали экстренную помощь шестерым пострадавшим при теракте в Crocus City Hall. Пациенты поступили в тяжелом состоянии. Двоих раненых уже перевели в московские клиники, сейчас решается вопрос о переводе еще четырех.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности. В ходе разбора завалов в Crocus City Hall выяснилось, что число погибших выросло до 133 человек.