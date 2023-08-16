Происшествия 16 августа 2023, 00:14 Спецборт МЧС прибыл в Махачкалу за пострадавшими от взрыва Эвакуацию пострадавших при взрыве в Махачкале спецбортом МЧС сняли на видео

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Вылетевший из аэропорта Раменское самолет Ил-76 МЧС России прибыл в Махачкалу. На его борту в российскую столицу доставят 16 пострадавших при взрыве. Все они продолжат лечение в Институте имени Склифосовского и Клинике Рошаля. Видео с места опубликовала пресс-служба ведомства.

На опубликованных кадрах видно, что к борту подъезжают сразу несколько автомобилей скорой помощи с включенными сиренами. Медики республики вместе с прибывшими специалистами на каталках подняли лежачих пациентов на борт самолета. Всех пострадавших разместили в специальном отсеке.

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Спецборт оснащен самым современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. Это позволяет оказать помощь пациентам прямо во время полета.

Сопровождать пострадавших в ходе полета станут врачи отряда «Центроспас», специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС и представители Минздрава.

После взрыва в Махачкале травмы различной степени тяжести получили более 100 человек. По последним данным, в больницах республики остались 47 человек, из которых 17 находятся среднем и тяжелом состоянии. Всех их доставят для продолжения лечения в Москву.