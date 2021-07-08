МЧС показало фото с места крушения АН-26 на Камчатке

Спасатели показали фотографии с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Во время авиакатастрофы погибли 28 человек. Специалисты продолжают искать останки людей.

На кадрах можно увидеть, что поисками на месте крушения занимается большое количество спасателей. Они продолжают работать там, где были найдены обломки разбившегося самолета.

Источник фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

По информации спасателей, пока удалось найти останки 19 человек. Все тела отправят на экспертизу и опознание. Глава Минтранса России Виталий Савельев сообщил, что семьи погибших получат компенсацию. В сумме родственникам выплатят 3,5 миллиона рублей.

Самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана 6 июля. Незадолго до посадки в аэропорту экипаж перестал выходить на связь. Спустя несколько часов поисков обломки борта нашли недалеко от поселка. Ан-26 врезался в скалу при заходе на посадку.

Всего в самолете летели 28 человек, из которых шестеро были членами экипажа. В связи с гибелью людей на Камчатке объявили трехдневный траур.