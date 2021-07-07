Семьи погибших в авиакатастрофе на Камчатке получат компенсацию. В сумме им выплатят по 3,5 миллиона рублей. Об этом заявил глава Минтранса России Виталий Савельев.

«По договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика предусмотрена выплата страховой суммы родственникам погибших в размере двух миллионов 25 тысяч рублей за каждого зарегистрированного», — объяснил министр на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова приводит «Интерфакс».

Савельев добавил, что региональные власти выплатят родственникам летевших на разбившемся Ан-26 по 500 тысяч рублей, а авиакомпания «Камчатское авиационное предприятие» — по миллиону рублей. В общем сумма компенсации составит 3,5 миллиона рублей.

Самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана утром 6 июля. Он пропал с радаров, когда уже приближался к аэропорту назначения. Обломки воздушного судна позже нашли на скале в четырех километрах от Паланы. На борту самолета находились 22 пассажира и шесть членов экипажа — все они погибли. На месте крушения спасатели нашли останки 19 человек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе.