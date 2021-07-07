Останки 19 погибших нашли на месте крушения Ан-26

Останки 19 человек обнаружены и извлечены на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Поисковая операция продолжается. Об этом сообщили «Интерфаксу» в санавиации Камчатского края.

«Обнаружены останки 19 человек, взрослых и детей. Они будут направлены на экспертизу и опознание», — сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-26 во вторник 6 июля вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Незадолго до планируемой посадки он перестал выходить на связь. Позже спасатели нашли обломки лайнера. Ан-26 врезался в скалу при заходе на посадку.

На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Многие из них были родом из Паланы. Никто из них не выжил. Чуть ранее 7 июля появилась информация о том, что тело одного из погибших уже опознано.

После крушения самолета открыто уголовное дело нарушении правил безопасности. СК рассматривает три версии: плохие погодные условия, ошибки пилотирования или проблемы с техникой.

На Камчатке объявлен трехдневный траур. Люди несут цветы к стихийному мемориалу, который создали в Петропавловске-Камчатском.