МЧС опубликовало видео поисков самолета Ан-26

Появилось видео поисков пропавшего на Камчатке самолета Ан-26. Его опубликовало МЧС.

МЧС направило на место поисков в поселке Палана вертолет Ми-8 со спасателями и медиками. Об этом сообщили в ведомстве.

«На борту воздушного судна личный состав поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, медики регионального Центра медицины катастроф, а также оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю», — рассказали в МЧС.

Ранее в экстренных службах сообщили, что предположительно определена точка падения самолета в море. Спасатели якобы зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки. Однако заместитель председателя правительства Камчатского края — министр специальных программ Камчатского края Александр Заболиченко сообщил «360», что официального подтверждения этой информации нет.

Летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана самолет Ан-26 перестал выходить на связь 6 июля перед посадкой. После этого начались поиски пропавшего воздушного судна. По предварительным данным, на его борту находились 23 пассажира и шесть членов экипажа.