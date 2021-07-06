Спасатели определили место падения Ан-26

Пропавший Ан-26 упал в море, спасатели определили место, куда приземлился самолет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Предположительно определена точка падения самолета в море», — рассказал собеседник агентства.

Самолет Ан-26, который совершил пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перед посадкой перестал выходить на связь. По данным МЧС, на борту находятся 22 пассажира и шесть членов экипажа. Известно, что большинство из них — жители Паланы.

Росавиация сообщила, что самолет совершал посадку в условиях тумана и облачности. Специальная комиссия под руководством министра транспорта РФ Виталия Савельева создана для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего. Возможной причиной случившегося называют плохие погодные условия, проблемы с техникой и ошибку экипажа.

После исчезновения самолета возбуждено уголовное дело. Региональная прокуратура проводит проверку.

Открыта горячая линия по номеру 8 (415-33) 1-45-22. Также по вопросам исчезновения самолета можно звонить по телефону доверия регионального ГУ МЧС 8-10-30-4152-99.