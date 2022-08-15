МЧС не удалось потушить пожар на ереванском рынке

Спасателям Армении к утру понедельника не удалось потушить пожар на ереванском оптовом рынке «Сурмалу». Его причиной стал взрыв, который произошел днем 14 августа. Возгорание продолжают ликвидировать более 18 часов, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

«Спасательные работы продолжаются», — объявили спасатели.

Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло пяти. Всего пострадали более 60 человек, 17 считаются пропавшими без вести. На месте происшествия продолжается спасательная операция. Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва, а также устанавливают, кто виноват в гибели людей.

Ранее в мэрии Еревана подтвердили, что в ТЦ действительно взорвался склад пиротехнических материалов. Кадры взрыва попали в сеть. Здание получило повреждение, вспыхнул огонь. Сотрудники МЧС присвоили пожару третью категорию сложности.

Посольство России выразило соболезнования после взрыва ТЦ в Ереване.