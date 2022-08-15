МЧС Армении назвало число пропавших без вести после взрыва на рынке

Судьба 16 человек остается неизвестной после взрыва и последующего пожара на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Айк Костанян, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Пропавшими без вести на территории „Сурмалу“, согласно полученным службой 911 сообщений, считаются 16 человек», — заявил он.

Взрыв в пиротехническом отделе рынка «Сурмалу» произошел днем 14 августа. Начался пожар, ему присвоили третью категорию сложности. Шесть человек погибли, еще 61 человек получил ранения.

Костанян в беседе с РИА «Новости» сообщил, что сотрудники Армяно-российского центра гуманитарного реагирования также приняли участие в ликвидации последствий происшествия.

Утром 15 августа спасатели сумели локализовать возгорание, не позволив ему распространиться. При этом Костанян отметил, что тушение складов на данный момент затрудненно тем, что противопожарные службы не знают, что именно горит.