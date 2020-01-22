Матери-сироте дали квартиру без газа и горячей воды в Волгограде

Еще осенью 2016 года суд постановил, что комитет строительства Волгоградской области должен выделить одной из жительниц города квартиру. Молодая мама, оставшаяся без родителей, получила долгожданное жилье только спустя три года. Девушка вместе с дочкой заселилась в однокомнатную квартиру в Волгограде, но условия оказались далекими от нормальных.

Семье приходится жить без отопления и горячей воды. Чтобы в комнатах было тепло, девушка включает обогреватели, но потом приходится оплачивать огромные счета за электричество. Газа и воды в квартире нет из-за бюрократических проволочек.

«Заключать договор о газоснабжении ресурсоснабжающая организация и управление капитального строительства категорически отказываются, перекладывая ответственность друг на друга», — пояснили в СК.

Следователи завели уголовное дело об «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас они выясняют все обстоятельства ситуации. В ближайшее время должна пройти встреча с двумя организациями для подписания договора, чтобы в доме появился газ.