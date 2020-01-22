Суд оправдал медсестру, обвиняемую в смерти школьницы

Трагедия случилась в декабря 2017 года, когда у 17-летней девушки произошел приступ эпилепсии. Скорая помощь не успела спасти ученицу, она умерла на месте.

На медсестру, которая работала в школе, завели уголовное дело по статье «Неоказание помощи больному». В конечном итоге медработницу оправдали.

«Обвинение не смогло доказать в суде, что действия или бездействия нашей подзащитной повлекли смерть учащейся», — отметила адвокат медсестры Олеся Торбеева.