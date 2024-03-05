05 марта 2024, 18:10
Мать получившего переломы младенца из Истры попала под уголовное дело
В отношении 24-летней матери из Истры, чей двухмесячный ребенок попал в больницу с ушибами и переломами, возбудили уголовное дело за злостное неисполнение родительских обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
По предварительным данным, молодая женщина грубо нарушила обязанности по воспитанию младенца. Она жестоко обращалась с сыном, не предоставляла ему необходимую еду, место для отдыха и сна, безразлично относилась к здоровью ребенка, уклонялась от его лечения и госпитализации.
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«В настоящее время ребенку оказывается необходимая медицинская помощь, его состояние здоровья удовлетворительное», — сообщили в ведомстве.
Дело возбудили по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Истринская городская прокуратура взяла на контроль привлечение виновных к ответственности.
Ранее мать ребенка рассказала «360», что могла сама случайно сломать сыну руки, одевая его.
По факту происшествия уже расследуется уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.
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