Эксклюзив 05 марта 2024, 17:03 «Он хрупенький». Мать из Истры рассказала, как сломала руки младенцу Мать младенца из Истры рассказала, что сломала ему руки во время переодевания Unsplash

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Двухмесячный младенец в Истре попал в больницу с переломами и ушибами. Его молодая мать объяснила «360», что, возможно, сама сломала ему руки, когда одевала, а травму ребер мальчику мог тоже нечаянно нанести ее бойфренд.

«Все хорошо у нас, сделали операцию, [сын] спит, отдыхает. Как травму ручек получил, могу объяснить, травму ребер и ключицы — не могу. Мы лежали в больнице с острым бронхитом и недобором веса, и когда выписывались из больницы, я его одевала и по чистой случайности, видимо, силы не рассчитала. Может, из-за того, что он хрупенький. Когда ручки вдевала в комбинезон, видимо, что-то перезажала ему и сломала», — поделилась собеседница «360».

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Ребра у ребенка, по словам матери, сломаны уже больше двух с половиной недели, однако он «не пищал».

«Мне молодой человек говорит: „Что-то у него там хрустит, сейчас я вправлю“. <…> Может, это он зажал, силы не рассчитал и поломал. Сейчас он в отделении полиции, дозвониться и дописаться до него не могу, а мы лежим в больнице. Гадаю, что и как», — добавила молодая женщина.

По информации источника «360», матери ребенка 24 года, она не работает. Судима не была, однако состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних МВД России по Истре. С 2019 года замужем, но несколько лет не живет с мужем, и хотя именно он вписан в свидетельство рождения как отец ребенка, фактический отец — ее 23-летний бойфренд, работающий грузчиком.

Истринская городская прокуратура начала проверку по факту получения травм младенцем. Ее сотрудники всесторонне оценят работу органов системы профилактики, а также исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию ребенка. По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.