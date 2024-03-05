Происшествия 05 марта 2024, 14:48 Младенец в Истре попал в больницу с переломами СК возбудил уголовное дело по факту получения переломов младенцем в Истре Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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В Истре младенец попал в больницу с многочисленными переломами. Следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Московской области.

Двухмесячный (по данным областной прокуратуры, полуторамесячный) ребенок поступил в приемное отделение медучреждения 3 марта из поселка Глебовский. Помимо переломов, у него были ушибы и гематомы. При осмотре квартиры, где жил мальчик, выяснилось, что она находится в неудовлетворительном состоянии, там мало продуктов и одежды. Ребенок остается на лечении.

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Следователи и криминалисты допрашивают родителей и устанавливают обстоятельства случившегося. На семью младенца собрали «характеризующий материал».

Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего (пункт «б» части 2 статьи 111 УК РФ). Максимальная санкция — лишение свободы на 10 лет.

Истринская городская прокуратура ведет проверку, по итогам которой оценит работу органов системы профилактики и исполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка. По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.

Ранее жительница Удмуртии избила двухмесячных сына и дочь за плач. Младенцы попали в больницу в тяжелом состоянии. Женщина признала вину. Ее взяли под стражу.