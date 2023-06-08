Эксклюзив 08 июня 2023, 23:31 «Мать плакала, кричала». Соседи — о реакции семьи съеденного акулой в Хургаде на его гибель Соседи рассказали о съеденном акулой в Хургаде жителе Балашихи Unsplash

Читать 360tv в

Соседи рассказали о 23-летнем жителе Подмосковья Владимире Попове, ставшем жертвой нападения акулы в Египте. Молодой человек жил в Балашихе с девушкой, но уехал пару лет назад, поделились знакомые погибшего в беседе с «360».

В последнее время молодой человек приходил к родителям только в гости.

Реклама

«Мама у него плакала весь день, кричала даже, что сына потеряла. Мы даже испугались, что там убивают кого-то. Хотели полицию вызвать. Он жил здесь с девушкой, но давно, год или два назад. Потом он уехал. Только в гости приходил», — рассказал один из соседей погибшего.

Накануне генконсульство России в Египте сообщило о гибели россиянина, ставшего жертвой нападения акулы в Хургаде. Вместе с Владимиром Поповым была девушка, но она успела спастись. По словам очевидцев, из-за произошедшего с ней случилась истерика.

Ранее отец погибшего рассказал подробности случившегося. Он в это время был на пляже, куда пришел вместе с сыном. По словам мужчины, все произошло в считанные секунды и шансов помочь его сыну не было.