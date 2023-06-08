08 июня 2023, 21:56
«Мясорубка случилась за 20 секунд». Отец погибшего россиянина рассказал о нападении акулы в Хургаде
Отец погибшего в Египте россиянина рассказал о нападении акулы на сына
Отец погибшего в Египте россиянина Владимира Попова рассказал подробности нападения на него акулы. Как отметил Юрий в разговоре с Telegram-каналом «112», все произошло за считанные секунды.
«Сегодня мы пошли на пляж, отдохнуть. На сына напала акула, это все случилось за секунды», — сообщил отец отдыхавшего в Хургаде 23-летнего молодого человека.
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Он назвал случившееся «абсолютно нелепым» стечением обстоятельств, так как пляж, где произошла трагедия, считается безопасным. Вокруг плавали яхты и никогда подобного не было, заверил Юрий.
«Это именно просто какой-то злой рок», — заключил отец погибшего.
На тот момент, по его словам, рядом с Владимиром не было никого из родных. Помочь ему было уже невозможно.
«А какую помощь окажешь? Эта мясорубка случилась за 20 секунд, его просто утащили под воду», — сказал отец погибшего.
Мужчина собирается кремировать останки сына и увезти его прах в Россию.
Ранее сообщалось, что акулу, жертвой которой стал россиянин Попов, уже поймали в Хургаде. Однако никто не может точно заверить, та ли это хищница, так как их было в море минимум трое.
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