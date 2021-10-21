Свердловская полиция после отравления уральцев суррогатом изъяла 12,5 тонн алкоголя

Стали известны новые подробности отравления суррогатным алкоголем более 20 жителей Среднего Урала. Удалось задержать двоих подозреваемых, у которых нашли множество десятилитровых канистр — предположительно, из-под суррогата.

«Один из задержанных и ранее неоднократно нарушал действующее законодательство, в связи с чем привлекался органами внутренних дел к административной ответственности, в том числе как раз за реализацию сомнительного качества алкоголя и за незаконное предпринимательство», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он напомнил, что из-за отравления алкогольными напитками, в состав которых входил метанол, погибли более 20 уральцев. Уже завершены опросы потерпевших и свидетелей.

Кроме того, свердловская полиция запустила масштабную акцию профилактики под названием «Алкоголь». Тщательные проверки проводятся на всех без исключения рыночных комплексах и в торговых точках. Горелов добавил, что по данным на вечер 21 октября в Свердловской области было изъято свыше 12,5 тонн алкогольной продукции. В проверках принимают участие более 1200 сотрудников полиции.