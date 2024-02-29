Происшествия 29 февраля 2024, 00:39 Массовое ДТП произошло на Волгоградском проспекте в Москве Дептранс: не менее 8 машин столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве РИА «Новости»

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Несколько автомобилей столкнулись на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара в Москве. Сейчас движение транспорта затруднено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отметили в дептрансе.

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Судя по фотографии с камеры видеонаблюдения, опубликованной дептрансом, в ДТП попали не меньше восьми машин. Причины аварии устанавливаются.

Несколько дней назад на Северо-Восточной хорде в районе Пехорской улицы столкнулись 12 автомобилей. Причина ДТП не озвучивалась.

Ранее в аварию в Москве попал экскурсионный автобус из Владимира, который перевозил 20 детей. Водитель врезался в самосвал на Красковской улице. Никто из несовершеннолетних травмы не получил.