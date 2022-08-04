Массовое ДТП под Севастополем попало на видео

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием десятков автомобилей произошло в Севастополе. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

Происшествие случилось на улице Нефтяной в районе поселка Сахарная Головка. На место выехали экстренные ведомства и службы, включая силы пожарно-спасательного гарнизона Севастополя.

По данным источника, есть пострадавшие, на ДТП также отправились медики. На данный момент точное количество травмированных водителей и пассажиров, а также поврежденных автомобилей уточняется.

Движение по участку сильно затруднено. Очевидцы сообщили, что оперативные службы с трудом проезжают к месту ДТП.

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