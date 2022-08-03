В центре Москвы произошла авария с участием трех легковушек. Пострадали два человека, в том числе ребенок. За рулем одного из авто был сын миллиардера из списка Forbes Владимира Лещикова Артем. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«Сын миллиардера из списка Forbes Владимира Лещикова Артем попал в ДТП в центре Москвы. Его Mercedes столкнулся с двумя легковушками. Пострадали два человека, в том числе ребенок», — сообщил автор поста.

Сам Лещиков-младший травмы не получил.

Авария произошла на Саввинской набережной, уточнил Telegram-канал Shоt. Госавтоинспекция Москвы и транспортный комплекс города о подобной аварии не сообщали.

Владимир Лещиков возглавляет совет директоров группы компаний «Славянский мир» и занимал 119-е место в топ-200 богатейших бизнесменов России в 2021 году, сообщил Forbes. У него шестеро детей.