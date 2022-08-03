03 августа 2022, 17:17
Водитель сбил мать с ребенком на велосипеде в Екатеринбурге
В Екатеринбурге женщина и ее дочь получили травмы в результате ДТП. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.
Авария произошла в районе Академический. Водитель Skoda Fabia не заметил из-за припаркованных машин мать и ребенка, проезжающих на электровелосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге автомобилист сбил их.
«Если пешеход подходит к нерегулируемому переходу, он обязан остановиться и дать время водителю остановить свое транспортное средство», — напомнили в ведомстве.