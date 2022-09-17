Массовая драка произошла в Москве | 360°

Происшествия 17 сентября 2022, 17:42 Поделиться Telegram

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Viber Массовая драка произошла в Москве РЕН ТВ: полиция задержала шесть участников массовой драки на Пресненской набережной РИА «Новости»

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Сотрудники полиции задержали шесть участников массовой драки на Пресненской набережной в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Конфликт произошел вечером в пятницу, 16 сентября. В полицию поступило сообщение о драке на набережной. Прибывшие на место правоохранители задержали шесть участников потасовки и доставили в ближайший отдел для дальнейшего разбирательства.

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На всех задержанных составили протоколы по статье КоАП «Мелкое хулиганство».

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В конце августа произошла массовая драка в населенном пункте Лермонтово Краснодарского края. По ее итогам четыре человека угодили в больницу, еще шесть человек арестовала полиция.

По данным издания «Дни.ру», полицейские изъяли охолощенный автомат Калашникова, три травматических пистолета и холодное оружие. Всего в масштабной потасовке приняли участие почти 30 человек.

Также массовая потасовка с участием 50 человек и со стрельбой произошла на 2-й Магистральной улице в столице.

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