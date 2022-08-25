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    25 августа 2022, 02:18

    Массовая драка в Москве закончилась стрельбой

    Семь человек в Москве пострадали в массовом конфликте со стрельбой

    Юлия Шелковенко

    Массовый конфликт со стрельбой произошел на 2-й Магистральной улице в Москве. В результате пострадали семь человек, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе столичного МВД.

    «Для разбирательства в территориальный отдел полиции в настоящее время доставлены участники конфликта», — отметили в правоохранительном ведомстве.

    По предварительным данным, в конфликте участвовали более 50 человек. Полицейские выясняют причины и обстоятельства инцидента.