Массовая драка в Москве закончилась стрельбой

Массовый конфликт со стрельбой произошел на 2-й Магистральной улице в Москве. В результате пострадали семь человек, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе столичного МВД.

«Для разбирательства в территориальный отдел полиции в настоящее время доставлены участники конфликта», — отметили в правоохранительном ведомстве.

По предварительным данным, в конфликте участвовали более 50 человек. Полицейские выясняют причины и обстоятельства инцидента.