Массовая драка произошла в гостинице в Краснодарском крае

Три человека попали в больницу, шестеро оказались задержаны после массовой драки в гостинице поселка Лермонтово в Краснодарском крае. Об этом сообщило краевое МВД у себя на сайте.

«Накануне вечером полицейские пресекли драку на территории гостиницы в поселке Лермонтово Туапсинского района. Установлено, что конфликт, переросший в драку, произошел на бытовой почве. С места происшествия госпитализированы трое мужчин с различными травмами», — сказано в сообщении.

Шестерых участников потасовки доставили в ОМВД по Туапсинскому району. Также были изъяты три травматических пистолета, нож и охолощенный автомат Калашникова. Всего в почти смертельном турнире набралось 30 бойцов.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее МВД Москвы сообщило, что на 2-й Магистральной улице произошел массовый конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали семь человек. По предварительным данным, в конфликте участвовали более 50 человек.