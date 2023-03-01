01 марта 2023, 14:02
Массированную атаку украинских беспилотников предотвратили в Крыму
Минобороны: попытку массированной атаки беспилотников предотвратили в Крыму
Массированную атаку беспилотников ВСУ предотвратили в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крыма», — рассказали в военном ведомстве.
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В министерстве подчеркнули, что жертв и разрушений на земле нет. Всего российские средства ПВО сбили шесть украинских БПЛА. Еще четыре летательных аппарата вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы.
В ведомстве обратили внимание, что за сутки ПВО ВС России сбили 15 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье.
Во вторник, 27 февраля, российские системы РЭБ подавили попытку атаки беспилотников ВСУ в Краснодарском крае и Адыгее. СК расследует попытки Киева применить БПЛА для атаки объектов в Подмосковье и на Кубани.
Кроме того, один дрон упал в районе деревни Губастово в городском округе Коломна в Подмосковье.
Крым
ВСУ
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