Важное 01 марта 2023, 14:02 Массированную атаку украинских беспилотников предотвратили в Крыму Минобороны: попытку массированной атаки беспилотников предотвратили в Крыму РИА «Новости»

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Массированную атаку беспилотников ВСУ предотвратили в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крыма», — рассказали в военном ведомстве.

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В министерстве подчеркнули, что жертв и разрушений на земле нет. Всего российские средства ПВО сбили шесть украинских БПЛА. Еще четыре летательных аппарата вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

В ведомстве обратили внимание, что за сутки ПВО ВС России сбили 15 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье.

Во вторник, 27 февраля, российские системы РЭБ подавили попытку атаки беспилотников ВСУ в Краснодарском крае и Адыгее. СК расследует попытки Киева применить БПЛА для атаки объектов в Подмосковье и на Кубани.

Кроме того, один дрон упал в районе деревни Губастово в городском округе Коломна в Подмосковье.