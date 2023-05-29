Происшествия 29 мая 2023, 08:40 Массированная атака в Киеве попала на видео и вскрыла позиции ПВО РВ: массированная атака Киева попала на видео и выдала позиции ПВО

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Массированная ночная атака по целям в Киеве попала на запись камер видеонаблюдения и раскрыла, где размещены средства противовоздушной обороны. Об этом написала «Русская весна».

Взрывы прогремели в нескольких районах. Повреждения зафиксировали в Подольском и Голосеевском районах. Возле Оболони возник крупный пожар.

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В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны»написали, что удары слышны в Одессе, Умани, Кременчуге, Житомирской и Винницкой областях. Киевская, Николаевская и Черниговская области находились под обстрелами дронов-камикадзе «Герань».

На видеозаписях слышно, как в столице Украины воют воздушные серены. Однако киевлян не пустили укрыться в метро. Возле станции «Минская» собралась толпа, люди бились в закрытые двери, но их так никто и не впустил.

До этого жители Киева и пригородов ощущали странные подземные толчки. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вибрация связана с поставками оружия.

Ранее командующий ВВС Украины сказал, что для превосходства украинским летчикам в воздухе нужны три-четыре эскадрильи F-16 по 12-16 самолетов в каждой. Такое количество техники позволит завоевать воздушное пространство при контрнаступлении, посчитал военный.