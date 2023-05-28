Мир 28 мая 2023, 17:56 Напугавшие киевлян подземные толчки объяснили переброской оружия Мэр Киева Кличко объяснил переброской оружия подземные толчки в городе и области РИА «Новости»

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Жители Киева и пригородов заявили о странных подземных толчках, которые почувствовали в ночь на воскресенье, 28 мая, и продолжают ощущать до сих пор. Предположения о землетрясении опровергли сейсмологи, а окончательную точку в вопросе поставил мэр Киева Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что через Киев и Киевскую область идут поставки оружия.

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«Это оружие идет к фронту. Довольно мощное. И, может быть, вибрация связана с этим», — привел слова киевского градоначальника «РБК-Украина».

В ночь на воскресенье, 28 мая, сирены воздушной тревоги в Киеве не смолкали более пяти часов. По оценке главы военно-гражданской администрации города Сергея Попко, украинская столица пережила самую мощную воздушную атаку.

В результате работы систем противовоздушной обороны на здания падали обломки, что привело к значительным разрушениям.

Кличко сообщил, что в результате обрушения склада в Голосеевском районе начался пожар, который распространился на площади 700 квадратных метров.