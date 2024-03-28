Происшествия 28 марта 2024, 06:40 Машину террористов в Crocus City Hall установили, взломав дверь серверной МВД: полиция установила машину террористов по видео в горевшем Crocus City Hall

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Полицейские успели снять записи камер видеонаблюдения в концертном зале Crocus City Hall до того, как огонь добрался до серверной. Это позволило установить машину подозреваемых, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Начальник полиции УМВД России по Красногорску Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков получили информацию от дежурного о выстрелах и пожаре в концертном зале. Они приехали на место, сориентировали выбегавших из Crocus City Hall людей, а затем сами вошли в здание.

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«Вместе с сотрудниками ФСБ мы по задымленной лестнице поднялись на четвертый этаж к северной. Выломав дверь, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили автомобиль, на котором скрылись преступники, и незамедлительно передали данные в оперативный штаб», — рассказал Максим Мягков.

Террористы уехали с места преступления к государственной границе на скорости 140 километров в час. Их задержали в Брянской области, доставили в Москву и арестовали.