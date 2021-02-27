Машина въехала в частный дом в Махачкале. Видео

Автомобиль въехал в частный жилой дом в Махачкале. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

По словам очевидца, машина въехала в частный дом на улице Магомедтагирова, 46, (бывшая улица Казбекова) в Махачкале. Инцидент произошел вблизи остановки наземного транспорта «Шамхальская». На кадрах можно заметить большое скоплений людей. На место прибыли сотрудники полиции. Информации о пострадавших не поступало. Судя по кадрам, здание получило значительные повреждения.

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