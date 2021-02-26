Водителя, насмерть сбившего подростков, арестовали в Улан-Удэ

Водителя, который насмерть сбил подростков в Улан-Удэ, по решению Железнодорожного районного суда арестовали на два месяца, написал сайт «Политика сегодня».

Уточняется, что мужчина за рулем Lexus не заметил 16-летних молодого человека и девушку рядом с пешеходным переходом и наехал на них. Подростки скончались от полученных травм.

Автомобилист скрылся с места ДТП, однако позже его задержали. По данным стражей правопорядка, в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Помимо прочего, он угнал иномарку у своего родственника.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы.