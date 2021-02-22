Грузовик на полной скорости влетел в кафе в Воронеже. Видео

В Воронеже накануне грузовик въехал в кафе и снес стену. По предварительным данным, никто не пострадал. Посетители и водитель живы. Столкновение попало на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, что большегруз на большой скорости влетел в кафе. Грузовик снес стену и чуть не задел сидевших за столом трех мужчин. Они ужинали в это время, но успели отскочить.

Когда машина остановилась, посетители еще несколько секунд находились в состоянии шока. Один мужчина, ранее убиравший стол, когда понял, что произошло, схватился за голову. Что стало причиной ДТП — неизвестно.

ЧП произошло в поселке Большой Самовец Эртильского района. Пока нет информации, что будет с кафе и кто покроет расходы на ремонт. По предварительным данным, никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области рассказали «Российской газете», что ДТП произошло 21 февраля, но заявление в полицию никто не написал.

Несколько дней назад водитель «Волги» врезался в остановку общественного транспорта на Хорошевском шоссе на севере Москвы. В результате мужчина погиб.